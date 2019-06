Moto contro auto, morto uomo di 36 anni

Un romeno di 36 anni è morto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale quando lo scoo scooter su cui viaggiava con la moglie si è scontrato con un'auto sull'Aurelia nei pressi del Giunchetto a Bordighera.

Illesa la moglie. Stando a quanto finora ricostruito sembra che il conducente del motoveicolo stesse viaggiando verso Bordighera quando in una curva è finito contro una vettura Renault Koleos che viaggiava in senso contraria condotta da una donna che rimasta sotto choc. "E' stato tutto improvviso - ha detto l'automobilista -. L'ho visto finire sotto l'auto".