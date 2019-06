Maissana, in mini-comune Figaro sindaco

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 GIU - Il minuscolo comune di Maissana, 600 abitanti circa, che aveva visto i due candidati sindaci uscire perfettamente in pareggio al primo turno (193 voti a testa) ha il suo primo cittadino: si tratta di Alberto Figaro (Risveglio-Servizi-Manutenzione-Turismo) che ha battuto Egidio Banti (Impegno per Maissana) per 12 voti conquistando poco più del 50% delle preferenze. Figaro aveva già ricoperto l'incarico di sindaco dal 1999 al 2009, per due mandati.