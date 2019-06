Nuovo sistema controllo treni in Liguria

Un nuovo sistema tecnologico di ultima generazione gestisce e controlla da oggi la circolazione ferroviaria tra Sestri Levante e La Spezia. Circa 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte specializzate hanno operato durante la notte per attivare il nuovo sistema che sarà gestito dalla sala di controllo di Genova Teglia. Una vera e propria "torre di controllo" della circolazione ferroviaria che in tempo reale comanda e controlla la marcia dei treni. I nuovi apparati consentono una migliore operatività sia nelle normali situazioni di circolazione sia durante le criticità. La diagnostica migliora i processi di manutenzione e riduce i tempi di intervento in caso di guasti. L'investimento di Rfi di dieci milioni comprende anche l'upgrade tecnologico degli impianti di informazione ai viaggiatori, visivi e sonori, di tutte le stazioni tra Sestri Levante e La Spezia. Sostituiti i monitor che mostreranno messaggi sempre aggiornati o personalizzati. Gli impianti audio diffonderanno messaggi più tempestivi.