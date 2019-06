Riaperta Passeggiata dei Baci Portofino

È stata riaperta oggi la 'Passeggiata dei Baci', il sentiero che da Paraggi si snoda in mezzo al bosco a pochi metri dalla costa fino a Portofino.

All'inaugurazione erano presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l' assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il sindaco di Portofino Matteo Viacava, insieme ai sindaci di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e di Rapallo Carlo Bagnasco.

E' stata una festa a cui hanno partecipato centinaia di persone che si sono potute godere nuovamente la passeggiata a picco sul mare e i suoi celebri scorci panoramici spiega in una nota la Regione. Con l'occasione è stato inaugurato anche il nuovo parco giochi sulla passeggiata nel verde del Parco.

Il sentiero recuperato e messo in sicurezza per una lunghezza di circa 1 km, subito sopra la strada provinciale 227 e il mare, "garantisce oggi la massima sicurezza evitando la commistione con i veicoli".