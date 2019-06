Genova,arriva 'Maggiordomo di quartiere'

(ANSA) - GENOVA, 8 GIU - Prende il via oggi a Genova, in via sperimentale, il servizio denominato 'Maggiordomo di Quartiere', a disposizione di lavoratori e cittadini di via Luccoli e Vico Casana per commissioni, consegne, piccole manutenzioni e cortesie di vicinato. L'iniziativa - nata da un progetto di Regione Liguria (assessorati alle Pari Opportunità e alle Politiche sociali) con partner operativi Confindustria e Confesercenti e con la collaborazione del Comune di Genova - è stata presentata stamani dagli assessori regionali Sonia Viale, in rappresentanza anche dell'assessore Ilaria Cavo, e dell'assessore comunale Paola Bordilli. A partire da oggi e fino al 10 agosto due persone della Cooperativa Sociale Agorà saranno a disposizione nell'edicola di Piazzetta Luccoli, da lunedì a sabato con orario 8-18, per attività come ricevimento pacchi e consegna agli esercizi di zona e a domicilio, pagamento di bollettini e ricevimento posta, monitoraggio degli anziani, ritiro di ricette e consegna farmaci.