Genoa: verso ritorno Capozucca come ds

(ANSA) - GENOVA, 8 GIU - Tutto pronto per la terza avventura di Stefano Capozucca al Genoa. Il dirigente sportivo romano, nell' ultima stagione al Frosinone, oggi ha incontrato a Forte dei Marmi Enrico Preziosi per delineare gli ultimi dettagli in vista di un suo ritorno al Grifone nel ruolo di direttore sportivo come già accadde dal 2004 al 2012 e nella stagione 2014/2015. Mentre si attende ormai solo la comunicazione ufficiale bisognerà capire se proseguirà il rapporto di Preziosi con l' attuale direttore generale, Giorgio Perinetti, e con il direttore sportivo, Mario Donatelli, entrambi sotto contratto anche per il prossimo campionato ma che sembrano non rientrare più nei piani del patron rossoblù.