Genoa, fondo americano pronto a offerta

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Qualcosa si muove in casa Genoa e lunedì prossimo potrebbe essere il giorno delle novità. Sembra infatti confermata una possibile trattativa in corso per la cessione della società di Enrico Preziosi. Un riservato Fondo americano sarebbe pronto a formulare un'offerta ufficiale all'advisor Assietta, nominato a maggio dal presidente rossoblù, per l'acquisto della società. Tra le ipotesi sottolineate dal quotidiano anche quella che Gianluigi Buffon possa diventare uomo immagine dell'eventuale nuova società.