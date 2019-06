Coppa Berretti Lega Pro alla V.Entella

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Primo round delle finali Berretti in un impianto sold out con tante famiglie sugli spalti nel Centro sportivo Novarello. La Virtus Entella del tecnico Castorina ha messo la firma sulla Coppa Berretti Lega Pro superando per 1-0 la Ternana di Mariani. La rete al 91' è stata siglata da Philip Nagy, classe 2001. La squadra di Chiavari è rimasta in 10 dopo l'espulsione del capitano Gianluca Reale al 31' pt. A premiare le due formazioni e gli arbitri sono stati Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, e Roberto Nespoli, dg del Novara.

Appuntamento con la seconda partita delle finali Berretti a Novarello alle 16. Si sfidano Inter e Torino per la coppa Berretti Serie A-Serie B. Lo scorso anno a vincere la Coppa Berretti fu la Feralpisalò e la Supercoppa Berretti fu conquistata dal Sassuolo.