Ballottaggi: anche a Maissana con 600 abitanti, era parità

(ANSA) - LA SPEZIA, 7 GIU - Il 26 maggio scorso finì 193 a 193. Un risultato clamoroso. Tanto che il piccolo Comune di Maissana, nell'entroterra spezzino, 617 abitanti, domenica andrà al ballottaggio. Un risultato che ha sorpreso tutti, a cominciare dai due candidati alla carica di primo cittadino. Da una parte il sindaco uscente, Egidio Banti, ex senatore dell'Ulivo che punta al suo terzo mandato. Dall'altra lo sfidante Alberto Figaro, in passato sindaco e in una legislatura anche vice di Banti, che punta a tornare in sella. Nel caso in cui anche il ballottaggio dovesse finire in parità sarebbe Figaro a diventare sindaco, in quanto più anziano. Entrambi si sono presentati con liste di ispirazione civica. Nelle prossime ore si ricostituirà l'unico seggio, in Comune a Maissana, e le operazioni di voto domenica dovrebbero concludersi alle 23. Poi partirà lo spoglio. Intanto in questi giorni la campagna elettorale nel piccolo comune si fa agguerrita: la sfida è a strappare anche un solo voto all'altro candidato, determinante, è convincere la popolazione, in gran parte anziana, a tornare alle urne. (ANSA).