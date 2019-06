Promo Liguria e Sardegna su nave Moby

Un Ufficio di promozione turistica galleggiante in mezzo al Baltico per due regioni italiane.

L'accordo é stato siglato in occasione della Festa della Repubblica al consolato italiano di San Pietroburgo, fra le Regioni Liguria e Sardegna, il Comune di Genova e la compagnia armatoriale del gruppo Onorato che opera sul Mar Baltico. Dal giorno dell'entrata in servizio di Princess Anastasia, la nave di Moby-SPL che collega tutto l'anno San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallin anche con qualche toccata a Riga, il cruise-ferry si è subito configurato come una vera e propria isola d'Italia in mezzo al Baltico.

Promozione enogastronomica, ma non solo. A bordo della nave verranno trasmessi filmati turistici sulla Sardegna, la Liguria e la città di Genova - ospite d'onore in questi giorni del Forum internazionale di San Pietroburgo - e verrà distribuito materiale promozionale a tutti i passeggeri.