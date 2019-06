Muore soffocato da fette di pancetta

(ANSA) - SAVONA, 6 GIU - Tragedia al supermercato Coop di Finale Ligure (Savona), dove un uomo di 74 anni è morto soffocato da alcune fette di pancetta. La disgrazia è avvenuta nel pomeriggio davanti agli occhi di numerosi cittadini. L'uomo aveva acquistato della pancetta che ha cominciato a mangiare nel negozio rimanendo soffocato. Il settantenne non riuscendo a respirare si è sentito male ed è caduto a terra. I presenti hanno pensato ad un attacco epilettico ed hanno chiamato i soccorsi. Nessuno ha pensato che potesse avere le vie respiratorie ostruite dalla pancetta. Quando il personale medico è arrivato al supermercato l'uomo non respirava più e inutili sono state le manovre per rianimarlo. Il medico del 118 ha trovato la pancetta nell'esofago.