Fermata a Spezia banda che rubava Dom Pérignon

I carabinieri della Spezia hanno sgominato la banda specializzata in furti di Dom Pérignon nei supermercati. I tre, tutti cittadini romeni avevano rubato dodici bottiglie di champagne in un supermercato per un valore di oltre 2 mila euro: dopo averle caricate su un carrello si erano defilati da un'uscita laterale del supermarket. Le indagini avviate dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia della Spezia hanno consentito di risalire all'identità degli autori del furto. Dalle indagini è emerso che i tre si sarebbero resi responsabili, nello stesso periodo, di analoghi furti in varie città dell'Emilia Romagna e del Trentino. Lo champagne rubato era destinato al mercato nero.