Chiude Ferrotel, Pulitalia ne licenza 5

Trenitalia chiude il Ferrotel di Ventimiglia e cinque lavoratori della società Pulitalia Servizi, che gestisce in appalto per conto di Ferservizi i Ferrotel in Liguria, saranno licenziati. Lo annunciano le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal, Ugl Trasporti e Salpas Orsa. "Il Ferrotel ospita il personale mobile di Trenitalia che per effetto dei turni deve pernottare fuori residenza presso la località di frontiera - spiega una nota -. I licenziamenti derivano dalla scelta di Trenitalia di rivolgersi a strutture alberghiere del territorio anziché usare il Ferrotel di proprietà del Gruppo, un edificio per il quale non è mai stato deciso di investire in opere di adeguamento e ammodernamento nonostante le ripetute richieste del sindacato". Il Ferrotel verrà chiuso e le attività di accoglienza in appalto saranno sospese il 31 agosto. Per i sindacati "si tratta dell'ennesima crisi degli appalti ferroviari in Liguria.