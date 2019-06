Toti, assemblea 6 luglio a Roma sarà 'Italia in crescita'

"L'Italia in crescita": sarà questo il titolo dell'assemblea del centrodestra convocata il 6 luglio a Roma al Teatro Brancaccio dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per dare 'una scossa' dopo il deludente risultato di Forza Italia alla elezioni europee. Il manifesto d'invito a partecipare all'evento è stato pubblicato stamani sulla pagina Facebook del governatore, lo sfondo riprende l'azzurro che fu del Popolo della Libertà, non l'arancione da tempo simbolo delle liste civiche organizzate da Toti alle elezioni amministrative in Liguria, con una freccia tricolore che svetta verso l'alto.

Il logo di Forza Italia non è presente. "Per chi non si rassegna al declino di un'area politica e del Paese. Per chi sogna merito, competenza, impegno, democrazia. Per chi vuole una Italia in crescita. Per costruire un Paese nuovo abbiamo bisogno anche di te", è l'invito del governatore a partecipare all'assemblea.(ANSA).