Ferrero: 'Lunedì incontro Giampaolo'

(ANSA) - GENOVA, 4 GIU - "Col mister ci siamo visti e parlati.

Ha un anno di contratto con noi, ora è in vacanza, ci vediamo lunedì e capiamo se le nostre strade continueranno. Se dovessero farlo, ne sarei lieto. Se vorrà andare, non posso trattenere una persona che non vuole stare nel mio club". Così Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, a margine di un evento a Napoli ha parlato di Marco Giampaolo, dato vicino al Milan. "Il settimo comandamento dice di non desiderare la donna d'altri, il Milan dovrebbe chiamarmi". In caso di uscita ci sarebbe il ballottaggio tra Pioli e Di Francesco. Il presidente chiude anche sulle possibilità di addio di Quagliarella. "Al Napoli? Lo escludo, è fuori discussione. Ha un contratto con noi, sta bene alla Samp, invecchierà qui. Se Fabio mi chiedesse di andare? Ne parleremo. Io voglio un giocatore motivato col cuore, con la gamba, con testa". Diamo a lui tutti i meriti del mondo ma nessuno dice che Ferrero lo ha preso quando nessuno credeva in lui".