Allarme per anziani usati come bancomat

Anziani "usati come bancomat" da bande di truffatori senza scrupoli. E' l'allarme lanciato dal generale Pietro Oresta, comandante della Legione Liguria, durante la celebrazione del 205° anniversario della fondazione dell'Arma.

Se i reati in tutta la Liguria sono diminuiti del sei per cento, le truffe hanno visto un incremento del 10 per cento.

"Assistiamo a raggiri - ha sottolineato il generale - messi in piedi da menti sempre più raffinate. I carabinieri ci sono e mettono in campo tutte le energie per contrastare e prevenire il fenomeno, ma occorre anche fare più attenzione anche attraverso una maggiore informazione".

I militari organizzano incontri nelle scuole, nelle parrocchie, nelle case comunali proprio per informare le potenziali vittime dei raggiri sui rischi e sulle tecniche usate maggiormente dai truffatori.