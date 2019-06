Tre kg di cocaina nel furgone, 2 arresti

(ANSA) - GENOVA, 4 GIU - Poliziotti della Squadra Mobile di Genova hanno arrestato, in flagranza di reato, due albanesi di 30 e 35 anni trovati con tre chilogrammi di cocaina. L'attività investigativa, portata avanti anche con personale della polizia stradale, fatta di osservazioni e pedinamenti ha portato a controllare uno dei due stranieri a bordo di un furgone.

Nascosti dietro una intercapedine del mezzo i poliziotti hanno trovato tre panetti di cocaina. Gli investigatori hanno deciso di perquisire anche l'abitazione dell'albanese che condivide con un connazionale, commerciante di auto da e per l'Albania. In casa sono stati trovati altri 50 grammi di stupefacente. Il commerciante era stato espulso dall'Italia e non sarebbe dovuto rientrare nel nostro paese fino al 2022. Anche lui è stato arrestato. La polizia ritiene di aver inferto un duro colpo all'organizzazione di trafficanti di droga. I due sono stati condotti nel carcere di Marassi.