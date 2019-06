Dopo il crollo del ponte 'Ballata per Genova'

(ANSA) - GENOVA, 4 GIU - Andrà in onda venerdì 14 giugno in diretta su Rai1 dalle 21.25 e in contemporanea su Rai Radio 1 'Ballata per Genova', serata di spettacolo e solidarietà organizzata a Genova, in piazzale Kennedy, e per Genova dopo il crollo di ponte Morandi. La serata vedrà alternarsi, in un conduzione speciale a più voci, Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini.

'Ballata per Genova' è un evento promosso da Msc Foundation del Gruppo Msc in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova, prodotto da Arcobaleno Tre e Rai1 e ha l'obiettivo - è stato detto durante la presentazione - "di rendere omaggio al capoluogo ligure, città forte di un passato glorioso e caratterizzata da una profonda identità popolare". Nel cast molte star della musica italiana: Laura Pausini, Biagio Antonacci, Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De André, Raf, Umberto Tozzi, Arisa The Kolors e Elodie e il trio formato da Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio De Scalzi (New Trolls) e Franco Gatti (Ricchi e Poveri).