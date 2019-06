Liguria Pride, la parata il 15 giugno

(ANSA) - GENOVA, 4 GIU - Sessantasette eventi in 8 giorni (8-15/6), un village che riempirà per una settimana i giardini Luzzati con laboratori, dibattiti, mostre e musica incentrati su quattro parole chiave e la tradizionale parata dalla comunità di San Benedetto a piazza De Ferrari (15 Giugno). E' il Liguria Pride. "Quest'anno abbiamo tolto il sindaco dall'imbarazzo di dover addurre motivazioni inesistenti per negare il patrocinio al Pride, poiché non glielo abbiamo chiesto - dice Laura Guidetti - mentre il Pride mette al centro i suoi temi in ben 67 eventi, più di quelli del Pride di New York che compie 50 anni.

Eventi gratuiti che ruoteranno intorno alle parole chiave di quest'anno: bellezza, comunità, libertà e identità". Madrina sarà la cantante Malika Ayane che sarà al village il 14 giugno.

"Al corteo ci aspettiamo grandi numeri - spiega Stefano Musso del coordinamento Liguria Rainbow - perché le polemiche sul Pride rafforzano l'identità di quella parte di società che non si trova in accordo con certe politiche".