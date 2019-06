Landini, basta con campagne elettorali

(ANSA) - GENOVA, 4 GIU - "Che si mettano d'accordo, non mi sembra che siano molto d'accordo su cosa fare": il segretario generale della Cgil Maurizio Landini invita le forze del Governo ad agire e risponde così interpellato sull'ipotesi di una crisi politica. "Questo paese è stanco di campagne elettorali - dice a margine di un incontro a Genova -. Vorrei far notare che alle elezioni europee il 44% non è andato a votare, stiamo parlando di quasi 20 milioni di persone. Un numero così alto non c'era mai stato, vuol dire che sta aumentando il numero di persone che non si sentono più rappresentate da nessuno". Landini era a Genova per parlare di democrazie e antifascismo. "Tutte le organizzazioni che si richiamano direttamente al fascismo vanno sciolte", ha detto rispondendo a una domanda su Casapound e Forza Nuova, a margine dell'assemblea nella Sala Chiamata dei portuali su 'Lavoro, democrazia, antifascismo', organizzata dalla Camera del Lavoro.