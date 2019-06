Quattro migranti in container porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 4 GIU - La polizia di frontiera ha trovato quattro migranti nascosti in un container sbarcato dall'Africa a ponte Caracciolo, nel porto di Genova. Ad accorgersi della loro presenza sono stati alcuni portuali che hanno sentito rumori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118. I quattro sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. A gennaio altri quattro stranieri erano stati trovati dentro un container sempre a ponte Caracciolo, mentre la scorsa estate la Polmare aveva trovato altri sei immigrati nascosti in container in due diverse occasioni.

Secondo le prime informazioni, il container dentro il quale sono stati trovati i migranti è stato sbarcato ieri sera dal traghetto Fantastic, proveniente da Tunisi. I quattro sarebbero tutti nordafricani.