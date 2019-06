Samp, Pioli in pole position

(ANSA) - GENOVA, 3 GIU - Stefano Pioli sempre più vicino alla Sampdoria e mercoledì potrebbe arrivare l'ufficialità. L'ex allenatore della Fiorentina avrebbe superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e adesso sarebbe il principale candidato per sostituire Marco Giampaolo, destinato al Milan e in procinto di rescindere con il club blucerchiato. Per Pioli l'accordo sarebbe stato raggiunto e quindi ci sarebbero da limare solo i dettagli. E come detto l'annuncio potrebbe arrivare mercoledì.