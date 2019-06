Comitato,nuove indagini su uso esplosivo

(ANSA) - GENOVA, 3 GIU - Il Comitato Liberi Cittadini di Certosa e l'Osservatorio Nazionale Amianto (Ona) hanno integrato per la seconda volta l'esposto-querela presentato in Procura a Genova lo scorso 20 febbraio 2019 per chiedere maggiori controlli sull'uso degli esplosivi in relazione alla demolizione della Pila 8 dell'ex viadotto Morandi. Nel documento il comitato chiede "l'apertura di nuove indagini sull'uso dell'esplosivo per l'abbattimento delle pile 10 e 11". Secondo Ona e il Comitato di Certosa "la popolazione, nonostante la presenza di date ufficiose riguardo l'esplosione del ponte, non sarebbe stata messa a conoscenza adeguatamente di questa intenzione e di alcuni temi connessi come l'evacuazione e lo stoccaggio e il trasporto dei detriti delle due pile fatte saltare in aria con la dinamite".