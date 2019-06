Bucci, dopo esplosione entro per primo

(ANSA) - GENOVA, 3 GIU - "Sarò il primo a entrare nella zona dopo l'esplosione che demolirà le pile, per dimostrare che va tutto bene". Lo ha detto il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci parlando, a margine di un evento all'università, del 'pericolo polveri' dopo la demolizione con esplosivo delle pile est dell'ex viadotto Morandi paventato da alcuni. "Per adesso - ha detto - la best option per la demolizione del ponte è il 24 giugno: lo sgombero sarà fatto dalle 7 alle 22, prevediamo l'esplosione tra le 9.30 e le 10 di mattina. L'invito ai cittadini è stare fuori Genova se hanno la possibilità. Per chi non può, garantiremo un ricovero, i pasti, ci sarà la possibilità del rientro in serata verso le 22".