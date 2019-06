Ambulanza a fuoco al S. Martino, disagi

L'incendio di una ambulanza e di un furgone in un fondo dell'Ospedale San Martino di Genova, spento in breve tempo dai pompieri in servizio dentro la struttura, ha costretto gli operatori a sospendere il lavoro in radiologia e nei laboratori di analisi e ha rallentato il trasferimento dei pazienti dal pronto soccorso ai reparti. Nel giro di due ore la situazione è tornata alla normalità spiega la direzione sanitaria. I fumi hanno raggiunto i piani alti "senza però causare disagi" dice l'ospedale. I due conducenti dell'ambulanza hanno subito "una modesta intossicazione da fumi". (ANSA)