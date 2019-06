Samp, via Giampaolo, idea Di Francesco

(ANSA) - GENOVA, 1 GIU - La Sampdoria va all'assalto di Eusebio Di Francesco per sostituire Marco Giampaolo che nei prossimi giorni ufficializzerà l'addio dopo tre anni sulla panchina del club ligure. In attesa di capire se il gruppo guidato da Gianluca Vialli proverà un nuovo affondo per la società aumentando l'offerta, il presidente Massimo Ferrero lavora per il futuro e piace molto il tecnico ex Roma anche se l'ingaggio è molto alto rispetto ai parametri blucerchiati.

Ma non c'è solo Di Francesco in lizza per il dopo Giampaolo: l'altro nome caldo è quello di Stefano Pioli.