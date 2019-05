Pieve Ligure regala borracce a studenti

Sabato saranno esposti i lavori degli alunni delle scuole di Pieve Ligure al Teatro Massone, iniziativa di fine anno scolastico dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclo e per l'occasione il Comune regalerà loro delle borracce per limitare l'uso della plastica. "Bisogna incoraggiare e sostenere questa iniziativa allo scopo di ridurre la presenza di plastica nell'ambiente - commenta l'assessore alla Sanità, Servizi Sociali e Scuola Paolo Moscatelli -. Per questo motivo il Comune deciso di donare a ogni allievo una borraccia in acciaio inox con impresso il logo del Comune, per ridurre ed evitare l'utilizzo delle bottiglie di plastica". "C'è una grande attenzione alla raccolta differenziata - spiega il vicesindaco e assessore all'Ambiente e Rifiuti Urbani Stefano Federico Baggio - le percentuali sono elevate, oltre il 70%, oltre al limite di legge".