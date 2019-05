Invitalia finanzia Cartiere Carrara

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Ampliare e diversificare lo stabilimento di Cairo Montenotte, con l'obiettivo di far crescere l'occupazione di 30 unità. E' l'obiettivo del programma di investimento della Cartiere Carrara, impresa che produce carta "tissue" (rotoli asciugatutto, fazzoletti, tovaglioli, carta igienica), ammessa da Invitalia alle agevolazioni della nuova legge 181/89. La delibera si inserisce nell'ambito dell'Avviso Pubblico del Mise, finalizzato al rilancio del territorio dell'area di crisi industriale complessa di Savona.

L'investimento ammesso è di 16,7 milioni e le agevolazioni complessivamente deliberate ammontano a oltre 7,9 milioni, di cui 7,1 nella forma del finanziamento agevolato e 0,8 a fondo perduto. Lo stabilimento di Cairo, 33 addetti, produrrà carta da materia prima riciclata, in linea con gli attuali trend di mercato e la crescente sensibilità dei consumatori. Cartiere Carrara ha sette siti produttivi, tutti localizzati in Italia e dotati di impianti ad alto contenuto tecnologico.