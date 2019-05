Bomba carta alla Croce Verde di Sestri

Un grosso petardo, probabilmente una bomba carta, è stato lanciato ieri sera contro la sede della Croce Verde di Sestri Ponente in via Cavalli. E' successo intorno alle 23.45. Secondo quanto appreso un testimone avrebbe visto un'auto grigia allontanarsi dalla zona. A quanto pare la sede è dotata di telecamere. Sul posto le volanti della polizia.

Sono in corso le indagini.