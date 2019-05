Sanremo conferma Biancheri

(ANSA) - SANREMO, 27 MAG - A Sanremo vittoria al primo turno per il sindaco uscente Alberto Biancheri, indipendente, appoggiato dal Partito Democratico. A scrutinio ancora in corso Biancheri ottiene il 55,56% delle preferenze, contro il 29,24% dell'avversario Sergio Tommasini, candidato del centrodestra unito. Tommasini al momento non risulta vincente in nessuna delle sezioni scrutinate. Il candidato del centrodestra ammette la sconfitta. "Nella vita si vince e si perde: confermiamo la sconfitta, ma bisogna sempre finire col sorriso e è quello che farò. Abbiamo dato il massimo e non c'è alcun rammarico", dice.

"Non ho alcun rammarico - ha detto - abbiamo fatto un buon lavoro, una battaglia intensa visto che ci siamo scontrati con una amministrazione uscente. Ho notato un grande crollo del M5s.

Sicuramente un po' di dispersione di voti del centrodestra ci ha penalizzato". Per Biancheri è la seconda vittoria al primo turno.