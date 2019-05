Samp, incontro tra Ferrero e Giampaolo, fumata nera

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - E' iniziato in un hotel nel centro di Genova l'incontro tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il tecnico Marco Giampaolo. Un vertice importante per capire se l'allenatore sotto contratto fino al 2020, resterà sulla panchina blucerchiata. Ferrero proporrà un ulteriore allungamento fino al 2022 ma Giampaolo vorrà soprattutto garanzie sul progetto tecnico.

"Ci siamo presi un bel caffè e ci rivedremo per capire meglio tra una settimana. Le percentuali io non le faccio, io faccio il presidente di una squadra di calcio. Tra una settimana saprete cosa sarà di noi". Così il n.1 della Sampdoria Massimo Ferrero all'uscita dall'incontro avuto poco prima delle 13 con il tecnico Marco Giampaolo in un hotel cittadino. All'incontro erano presenti anche il vicepresidente della Samp Antonio Romei e il ds Osti. "Ci rivedremo fra una settimana - ha detto Giampaolo -. Speranze per i tifosi? Il tifoso della Sampdoria è unico".