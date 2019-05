Europee: nel Savonese Lega oltre il 45%

(ANSA) - SAVONA, 26 MAG - Exploit della Lega in provincia di Savona, dove il partito di Salvini ha registrato un risultato ancora migliore di quello nazionale. Il dato provinciale sfiora il 39%, con diversi Comuni oltre il 40%: i casi più eclatanti si registrano nel ponente savonese (Alassio 42,7%, Albenga 46,1%, Andora 43,7%, Borghetto Santo Spirito 45,7%, Loano 45,85%, Cisano Sul Neva 48,76%, Villanova d'Albenga 49%, Garlenda 49,1% Ceriale 49,9%, Onzo 51,37%) ma si registrano risultati simili anche in Comuni storicamente più legati al centrosinistra (Cairo Montenotte è al 41,5%, Millesimo al 44,06%). Unica, parziale eccezione la zona di Savona: nel capoluogo il Pd raggiunge il 28,66% a poca distanza dalla Lega (30,97%), mentre nella vicina Quiliano i due partiti sono praticamente in parità (29,9 a 29,8 a favore del Carroccio, con una differenza di soli 4 voti). A unire la provincia il calo generalizzato del MoVimento 5 Stelle, con percentuali simili ovunque: eclatante il 14,4% di Varazze, "casa" del parlamentare Sergio Battelli.