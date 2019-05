Albenga unico ligure al ballottaggio

(ANSA) - SAVONA, 27 MAG - E' Albenga l'unico Comune ligure ancora senza sindaco. Si dovrà infatti andare al ballottaggio per stabilire chi sarà il vincitore tra il vicesindaco uscente, Riccardo Tomatis, candidato con lista civica di area centrosinistra, e il candidato della coalizione di centrodestra, il leghista Gerolamo Calleri. Al momento (quando sono disponibili i dati di 17 sezioni su 22) il secondo è in lieve vantaggio, con il 44,44% dei voti contro il 39,40% di Tomatis.

Staccati gli altri due sfidanti, il 'civico' Diego Distilo (10,18%) e il candidato del MoVimento 5 Stelle Fausto Icardo (per lui solo il 5,98%).