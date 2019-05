Samp chiude bene, 2-0 a Juve svagata

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Si chiude con un successo la stagione della Sampdoria che grazie ad un ottimo secondo tempo sconfigge una Juventus 'B' e con le reti di Defrel e Caprari raggiunge quota 53 punti, uno meno di quelli della passata stagione. Con una squadra svagata, per Allegri arriva la seconda sconfitta al Ferraris dopo quella subita dal Genoa di Prandelli. Il tecnico bianconero ha fatto esordire Portanova, figlio di Daniele, 11 stagioni in A, anche con la maglia del Genoa. Segnano allo scadere Defrel (40') che chiude un triangolo con Gabbiadini e Caprari con una grande punizione (45'). Al triplice fischio Sampdoria applaudita e cori dedicati per Giampaolo e Quagliarella mentre esplode da parte della Gradinata Sud una durissima contestazione nei confronti del presidente Ferrero.