Proprietario del Leeds vuole il Genoa

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Andrea Radrizzani, attuale proprietario del Leeds, sarebbe interessato al Genoa.

L'indiscrezione arriva dal Financial Times che svela la possibile trattativa per l'acquisto della società ligure.

Radrizzani, presidente e fondatore della Aser, società di investimento globale, potrebbe cedere infatti il Leeds ad un fondo del Qatar, lo stesso che è proprietario del Paris Saint Germain. L'imprenditore di Rho, 45 anni, avrebbe preso contatti per valutare la possibilità di acquistare il Genoa messo ufficialmente in vendita qualche settimana fa dal presidente Enrico Preziosi con la nomina dell'advisor Assietta spa, società di consulenza finanziaria specializzata in corporate finance.