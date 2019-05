Europee: Liguria, ore 12 affluenza 20,1%

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - E' del 20,12% in Liguria l'affluenza alle urne per le Europee alle ore 12. Nelle precedenti consultazioni europee fu del 19,95%. Il dato è superiore alla media nazionale che è del 16,68% (era del 16,62%). Nella provincia di Genova l'affluenza è stata del 19,74 (era 19,47), in quella di Imperia è stata del 20,87% (20,22%), in quella di La Spezia la percentuale dei votanti è stata del 18,41 (19,10) e in quella di Savona è stata del 22,02% (21,84).

Per le Comunali la percentuale dei votati sale al 22,71%.

Nella provincia di Genova è del 22,51% (si vota in 43 Comuni), in quella di Imperia 22,33% (30 Comuni), in quella della Spezia 20,87% (18 Comuni), in quella di Savona 24,2% (44 Comuni).