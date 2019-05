Piromane a Savona, 7 auto incendiate

(ANSA) - SAVONA, 25 MAG - Notte di fuoco a Savona, con auto, furgoni e moto distrutti. Il bilancio è di sette mezzi incendiati. Secondo i vigili del fuoco si tratta di un'azione doloso. Due gli incendi che avrebbe appiccato un piromane. Il primo è avvenuto in via Braja, dove sono andate distrutte due auto, un furgone ed un ciclomotore, mentre altre due auto hanno avuto danni. Il secondo incendio è divampato, a poco tempo di distanza dal primo, ma a diverse centinaia di metri dal luogo del primo rogo, in via Servettaz dove le fiamme hanno distrutto un'auto. Gli investigatori pensano che gli incendi possano essere stati appiccati dalla stessa mano.