Giampaolo: contro la Juve per i tifosi e Quagliarella

Una vittoria per i tifosi ma non solo, l'obiettivo della Sampdoria nella sfida con la Juventus è anche quello di festeggiare Fabio Quagliarella. Anche se i blucerchiati non hanno più nulla da chiedere al campionato, il tecnico Marco Giampaolo manda un messaggio chiaro: "Sarebbe opportuno chiudere bene davanti alla nostra tifoseria. È una partita che qualche motivazione la dà. Potrebbe essere l'occasione per battere due volte la Juventus negli ultimi anni, impresa quasi impossibile e comunque sarà l'occasione per salutare i nostri tifosi e speriamo di celebrare Fabio Quagliarella", spiega il tecnico che aggiunge: "La motivazione è che la squadra possa chiudere davanti al pubblico in maniera seria". "I ragazzi si sono allenati bene, hanno fatto il loro percorso. Giocheranno Rafael, Bereszynski, Ferrari, Colley e Sala. A centrocampo Linetty, Praet, Barreto, Ramirez mentre in attacco ci saranno Defrel e Quagliarella" conclude Giampaolo.

Che risponde così quando gli chiedono un bilancio di questa annata: "Ho fatto una riunione con i miei collaboratori, facendo considerazioni sulla stagione e sulle cose che bisogna fare meglio. Spunti di autocritica per migliorarsi ce ne sono tanti. Bisogna essere continuamente in competizione con noi stessi. Se stiamo alla Sampdoria, miglioreremo la Sampdoria". (ANSA).