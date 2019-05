Allegri, "finiamo in bellezza, poi tutti al mare"

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - "Bisogna finire in bellezza contro una squadra che ha fatto un grandissimo campionato. Poi andiamo al mare e prendiamo un po' di sole: mi hanno informato di mettere la crema protettiva". E' un Massimiliano Allegri sorridente e rilassato quello che si presenta in sala stampa alla vigilia della trasferta contro la Sampdoria. Per il tecnico sarà l'ultima partita in bianconero prima dell'addio. Ai tanti assenti si aggiungono Szczesny, che "ha avuto un problema al ginocchio e probabilmente dovrà subire una artroscopia", e Ronaldo: "Deve riposare, ha la Nazionale". (ANSA).