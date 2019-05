Accoltellato nella movida, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - I carabinieri della compagnia Centro hanno arrestato due persone con l'accusa di rapina e tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due arrestati sarebbero gli autori dell'accoltellamento di un albanese di 22 anni nel cuore della movida genovese lo scorso 17 novembre. Oltre ai due finiti in manette, i militari hanno denunciato due ragazze e un giovane per concorso in rapina aggravata, perché erano insieme ai due aggressori. Il giovane aggredito era stato colpito con tre coltellate all'addome, era stato rapinato del portafoglio ed era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Martino. Il giovane era stato colpito tra i vicoli vicino a piazza delle Erbe ma dopo era riuscito a scappare in piazza De Ferrari, nel cuore di Genova, dove si era accasciato. Attraverso l'analisi delle telecamere del centro, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità degli aggressori.