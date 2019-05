Robot che traina aereo è genovese

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - E' italiano il robot quadrupede che riesce a trainare un aereo di tre tonnellate. Pensato per aiutare l'uomo in situazioni di emergenza, come terremoti e incendi, si chiama HyQReal ed è stato realizzato da Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e società Moog con il supporto dell'Inail e dell'Ue nell'ambito del progetto Echord. Viene presentato oggi nella Conferenza internazionale sulla robotica e l'automazione (Icra 2019) in corso in Canada, a Montreal.

"Trainare un aereo ci ha permesso di dimostrare la forza del robot, l'autonomia energetica ed evidenziare un design adeguato agli utilizzi. Volevamo tentare qualcosa che non fosse mai stato fatto prima e la settimana scorsa ci siamo riusciti" ha commentato Claudio Semini, che ha guidato il gruppo dell'IIT.

Il prototipo, che misura 90 centimetri di altezza 1,33 metri di lunghezza e pesa 130 chilogrammi, è stato infatti testato sul campo grazie al supporto dell'Aeroporto di Genova, dove ha dimostrato tutta la sua potenza trainando un aereo passeggeri.