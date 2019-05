Comizio Casapound, letame in piazza Marsala

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - E' cominciata questa mattina sul presto con l'arrivo delle grate la blindatura di piazza Marsala, dove oggi si svolgerà il comizio di Casapound. Oggi a difendere il "fortino" dove non dovrebbero arrivare più di 40-50 militanti di estrema destra ci sanno oltre 300 agenti in tenuta antisommossa tra polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Oltre alle reti metalliche saranno i mezzi della polizia a chiudere ogni accesso alla piazza. Intanto dopo le scritte sull'asfalto di ieri questa notte davanti alla fontana della piazza è stato collocato un sacchetto di letame con sopra un cartello: "Il fascismo non è un'opinione: è m...da". Il comizio comincerà alle 18 mentre gli antifascisti si sono dati appuntamento a partire dalle 16.30. Previsti forti disagi al traffico in tutta la zona.