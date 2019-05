A Carrodano Mortola cerca il 7/o mandato: governa da 30 anni

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 MAG - E' il sindaco più 'longevo' della provincia spezzina. Se venisse rieletto anche domenica 26 maggio sarebbe al suo settimo mandato, di cui uno da vicesindaco.

Pietro Mortola, pensionato, 70 anni, è stato eletto per la prima volta a Carrodano, in Val di Vara (La Spezia), nel 1990, interrompendo oltre 40 anni di 'dominio' del Pci in consiglio comunale. "Io sono sempre stato indipendente, ma nella mia lista metà dei candidati erano Dc - ricorda - . Trent'anni di amministrazione nel piccolo comune, appena 500 abitanti, sono volati in un soffio". "Oggi è molto più complicato amministrare - ammette -, ci sono molti più adempimenti burocratici e meno finanziamenti". Essere il primo cittadino significa "lasciare qualcosa sul territorio per il futuro, per i nostri giovani" e compiere "volontariato". "Non ho mai chiesto un rimborso in 30 anni. E quando c'era da costruire un acquedotto, viste le poche forze del Comune, mi sono messo a fare l'operaio".