Divieto di balneazione a Sestri Levante

(ANSA) - SESTRI LEVANTE (GENOVA), 22 MAG - Inizia con un divieto di balneazione in tutta la Baia delle Favole a Sestri levante la stagione balneare. I prelievi dell'Arpal hanno evidenziato un superamento dei valori dell'escherichia coli nell' intero specchio acqueo della baia di ponente. Il sindaco Valentina Ghio ha emesso oggi l'ordinanza di divieto di balneazione tra piazzetta Zolezzi ed il molo Margherita, in pratica comprendendo dieci stabilimenti balneari, alcune spiagge libere attrezzate e tratti di arenile libero.

"Un disastro - questo il commento dei balneari - dopo un mese di maggio freddo e piovoso questo divieto rischia di incidere anche su giugno". Il comune, che parla di controlli Arpal dopo abbondanti piogge, ha già contattato i tecnici del gestore delle acque per capire da dove nasce l'inquinamento.