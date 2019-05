Toti, mi auguro ancora due squadre in A

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - "Mi auguro che la Liguria tra qualche ora abbia ancora due squadre in serie A". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine di una cerimonia per premiare l'Entella, che ha conquistato la promozione in serie B, commentando la prossima sfida salvezza del Genoa in programma domenica a Firenze.

Anche da parte del presidente dell'Entella Antonio Gozzi arriva un messaggio di sostegno ai rossoblu: "Io spero che il Genoa si salvi perché non è nell'interesse di nessuno che Genova abbia solo una squadra in Serie A". E il numero uno dell'Entella svela il suo sogno: "Vorrei fare due derby nella massima serie".