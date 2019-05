Rinviata 'Facciamo squadra per Genova'

Il comitato 'Facciamo Squadra per Genova', composto dai dirigenti dei due club genovesi e organizzatore dell'evento 'Facciamo Squadra per Genova' patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova, informa che la partita di calcio a scopo benefico volta alla raccolta di fondi da destinare alle aziende che hanno subito gravi danni dal crollo del Ponte Morandi originariamente prevista per il 27 maggio al 'Ferraris' di Genova è stata posticipata alla prossima stagione sportiva. "Gli esiti non ancora definiti del campionato di Serie A Tim - scrivono gli organizzatori - suggeriscono il suo spostamento alla prossima stagione sportiva 2019/2020, in data ancora in via di definizione. 'Facciamo squadra per Genova' è anche questo: saper fare un passo indietro per organizzare, più avanti, qualcosa di bello, importante e utile con la decisiva partecipazione anche di quei calciatori che oggi non vestono più le maglie di Sampdoria e Genoa".