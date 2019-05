Incidente a Genova Est, cinque feriti

Il casello autostradale di Genova Est è rimasto chiuso per circa un'ora dopo un incidente che ha visto coinvolte due macchine. Cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate ai pronto soccorso degli ospedali Galliera e San Martino. Per consentire i rilievi, il casello è rimasto chiuso in entrata con rallentamenti sulla viabilità ordinaria lungo l'asse viario Bobbio-Piacenza e Lungo Bisagno Istria.