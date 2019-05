Studenti Marco Polo visitano sede ANSA

Visita alla redazione ANSA della Liguria di alcuni studenti dell'Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova nell'ambito del progetto 'EcoEd' promosso da Miur e Mibact su crimini ambientali ed ecomafie. Gli studenti, accompagnati dal professor Biagio Tufo, hanno preso consapevolezza del ruolo dell'ANSA nell'informazione, hanno conosciuto come l'agenzia raccoglie e distribuisce notizie e come i suoi giornalisti si impegnano nella verifica delle notizie per una informazione di qualità e per evitare le fake news, uno dei temi affrontati dal progetto. La visita Alla redazione ANSA è arrivata dopo un percorso in cui gli studenti hanno anche imparato a realizzare filmati e una trasmissione radiofonica.

Varie le domande su come l'ANSA produce notizie e su come viene realizzato il sito. Particolare interesse ha suscitato l'archivio dell'agenzia (Dea) e il modo con cui viene attribuita la priorità a una notizia. Meraviglia per l'uso del flash, di cui hanno chiesto esempi che sono stati mostrati visionando il Dea.