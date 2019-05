Genoa torna al lavoro per sfida Firenze

Una pioggia quasi invernale ha bagnato la ripresa degli allenamenti in casa Genoa questo pomeriggio in vista della disperata trasferta di domenica a Firenze. La squadra di Prandelli al momento sarebbe retrocessa dopo i risultati dell'ultimo turno di campionato e l'umore dei giocatori riflette il momento difficile. Il Genoa giocherà con un orecchio rivolto a San Siro dove si gioca la sfida tra Inter ed Empoli. A dare peso alle speranze di rimonta dei rossoblù il rientro dalla squalifica di Romero, l'unico giocatore che appare in grado di dare una spinta decisiva sia a protezione della difesa sia in attacco. Da valutare, invece, ben quattro giocatori: Mazzitelli, Lazovic, Biraschi e Lerager, che potrebbero non essere della partita.