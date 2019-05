Giampaolo: senza motivazioni dai meno

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - "La vittoria manca da un mese.

Quando non hai più chance di scalare posizioni in classifica e arrivare a un obiettivo più importante, mancano le motivazioni e dai qualche cosa in meno". Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo spiega la flessione subita dalla squadra nelle ultime gare di campionato. "Si tratta di gestire le ultime partite con intelligenza. Negli ultimi anni la Samp si è salvata a marzo e poi da quel momento se non centri l'altro obiettivo devi gestire gli ultimi due mesi, che sono fatti di partite contro squadre motivate. Oggi mancava quel grip nervoso che ti dà qualcosa in più. E' stata una partita ingiudicabile sul piano tecnico, sarebbe un'ingiustizia se lo facessi".